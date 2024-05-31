Махачев сказал, беспокоит ли его то, что фанаты освистывают его

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев прокомментировал то, что американские фанаты освистали его на пресс-конференции.

«Я уже дрался в Австралии. Мне всё равно. Всё равно, что мне свистят. Мы потом пригласим их в Россию. И покажем настоящее гостеприимство», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. Ислам Махачев в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), встретился с австралийцем Александром Волкановски. Для бойцов это был реванш. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

Дастин Порье, в свою очередь, в последнем поединке нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299.