«Ты или сдашься на болевом, или сам «заснёшь». Махачев обратился к Порье

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев обратился к популярному американскому бойцу Дастину Порье.

«Дастин, что ты нервничаешь? Расслабься. Давай повеселимся. Он хорошо выглядит, когда дерётся против ударников. А против борцов он всегда проигрывает. Ты или сдашься на болевом, или сам «заснёшь». Мне неважно, с кем драться. Я намерен оставаться чемпионом долгие годы», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. Ислам Махачев в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), встретился с австралийцем Александром Волкановски. Для бойцов это был реванш. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

Дастин Порье, в свою очередь, в последнем поединке нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299.