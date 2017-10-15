Любин: знаю, что я один из лучших

Бывший претендент на титул чемпиона мира во втором полусреднем весе Эриксон Любин прокомментировал неудачу, которая постигла его в бою с Джермеллом Чарло. Минувшей ночью Любин уже в первом раунде уступил оппоненту чистым нокаутом.

«Я в порядке, он поймал меня слепым ударом. Я просто не видел его, а он попал. Когда я встал, я чувствовал, что могу боксировать. Но это бокс, и такое случается. Я молод и голоден до побед. Я знаю, что я один из лучших. Как я уже сказал, он просто поймал меня. Я вернусь как можно раньше и знаю, что стану чемпионом», — приводит слова Любина BoxingScene.