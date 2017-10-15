Диллиан Уайт проведёт бой с Хелениусом

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт проведёт следующий бой с некогда перспективным финским боксёром Робертом Хелениусом. Встреча состоится 28 октября в Кардиффе в андеркарте поединка между Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым. На её кону будет стоять пояс по версии WBC Silver, сообщает Fightnews.

«Меня очень разочаровывало, что долгое время мы не могли подобрать мне соперника. Я благодарен Роберту, что он согласился на бой. Я с нетерпением жду возвращения на ринг, хочу завоевать победу и бороться за пояс чемпиона мира», — приводит слова Уайта Fightnews.