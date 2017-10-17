Бой Стивенсон — Альварес состоится не раньше следующего года

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Адонис Стивенсон проведёт свой следующий поединок не раньше следующего года. Планируется, что канадец встретится с обязательным претендентом на его титул, Элейдером Альваресом.

Первоначально предполагалось, что такой бой пройдёт 16 декабря, однако, вероятно в этот же день поединок проведёт и другой канадец — Давид Лемье. В этой связи промоутеры полагают, что организовать два вечера бокса с участием топовых канадцев в один день было бы не совсем целесообразно.

«В свете вероятного поединка Лемье 16 декабря в „Белл-Центре“, мы провели консультации с Showtime и сообщили им, что организация встречи Ствиенсона в этот же день, не самая лучшая идея. Было бы глупо организовывать эти два вечера бокса и противопоставлять их друг другу. Это не пойдёт на пользу боксу, так что мы ищем дату на январь», — приводит слова промоутера Стивенсона BoxingScene.