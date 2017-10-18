Шлеменко: победитель нашего боя с Мусаси станет настоящим чемпионом Bellator

Известный российский боец ММА, экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко считает, что победитель его боя с Гегардом Мусаси станет настоящим чемпионом Bellator.



«Не хочу думать о прошлом соперника. Я не пытаюсь принизить чемпиона Рафаэля Карвальо или претендента Алессио Сакару. Но я считаю, что победитель нашего боя с Мусаси станет настоящим чемпионом Bellator. Я уважаю других бойцов, но думаю, что наш поединок гораздо важнее. Надеюсь, что победа поставит меня в тройку сильнейших в рейтинге средневесов в мире», — цитирует Шлеменко SherDog.