Реванш Пакьяо с Хорном возможен только в Брисбене

Промоутер Дин Лоннерган, представляющий интересы австралийского боксёра Джеффа Хорна, подтвердил, что Брисбен наконец получил право на проведение матча реванша между его бойцом и Мэнни Пакьяо. Также он подтвердил, что Пакьяо наконец дал своё согласие на реванш.



«Единственная проблема, с которой мы сталкиваемся, — наш друг мистер Пакьяо, который не является таким лёгким соперником, как хотелось бы. Мы будем работать с ним в течение следующих нескольких месяцев, чтобы организовать бой здесь», — цитирует Лоннергана BoxingScene.



В июле этого года в Брисбене Пакьяо проиграл Хорну титул чемпиона мира WBO во втором полусреднем весе, уступив спорным решением судей.