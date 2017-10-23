Санчес: надеюсь, Альварес не будет довольствоваться объедками после Головкина

Абель Санчес, тренер чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадия Головкина, чётко дал понять, что казахстанский боксёр не будет проводить промежуточных боёв до матча-реванша с Саулем Альваресом, который предположительно может состояться в мае 2018 года.



«Геннадий не будет драться в этом году. Обе стороны ведут переговоры (о реванше), и я верю, что они собираются встретиться на этой неделе. Я думаю, что они близки (к договорённости)», — цитирует Санчеса BoxingScene.



Также он прокомментировал недавние высказывания исполнительного директора Golden Boy Promotions Оскара де ла Хойи, не исключившего возможности того, что Альварес может провести следующий бой против Давида Лемье: «Надеюсь, что этого не произойдёт… Надеюсь, он и не пойдёт по этому маршруту. Если Альварес будет довольствоваться объедками, оставшимися от Головкина (Геннадий отнял титул IBF у Лемье), это будет грустно для бокса».