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Санчес: надеюсь, Альварес не будет довольствоваться объедками после Головкина

23 октября 2017, понедельник. 17:01 Бокс/ММА

Абель Санчес, тренер чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадия Головкина, чётко дал понять, что казахстанский боксёр не будет проводить промежуточных боёв до матча-реванша с Саулем Альваресом, который предположительно может состояться в мае 2018 года.

«Геннадий не будет драться в этом году. Обе стороны ведут переговоры (о реванше), и я верю, что они собираются встретиться на этой неделе. Я думаю, что они близки (к договорённости)», — цитирует Санчеса BoxingScene.

Также он прокомментировал недавние высказывания исполнительного директора Golden Boy Promotions Оскара де ла Хойи, не исключившего возможности того, что Альварес может провести следующий бой против Давида Лемье: «Надеюсь, что этого не произойдёт… Надеюсь, он и не пойдёт по этому маршруту. Если Альварес будет довольствоваться объедками, оставшимися от Головкина (Геннадий отнял титул IBF у Лемье), это будет грустно для бокса».

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Геннадий Головкин Сауль Альварес
Новости. Бокс/ММА
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