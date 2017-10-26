Ф. Емельяненко: Александр всем врёт, он не является мастером спорта по дзюдо

Знаменитый российский боец ММА Фёдор Емельяненко, адресовавший большое открытое письмо своему брату, бойцу клуба «Ахмат» Александру Емельяненко, опроверг слова последнего о том, что тот является мастером спорта по дзюдо.



«Тебя никогда не засуживали, так как ты особо и не боролся. Ты везде говоришь, что являешься мастером спорта по дзюдо, но это неправда. Ты всем врешь. Ты немного боролся по юношам и результата не показал. А звание мастер спорта ты получил только после тюрьмы по самбо, а не дзюдо.

Как ты можешь говорить о том, что ты христианин и читаешь Библию, но при этом рассказываешь пошлые анекдоты и приписываешь их мне? Не смей от моего имени говорить гадости и рассказывать пошлые истории, оскорбляющие людей", — приводит фрагмент письма Фёдора Емельяненко «Советский спорт».