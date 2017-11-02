Масвидаль: Биспинг не дрался с лучшими, и хочет уйти пока до него не добрались

Боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль раскритиковал чемпиона в среднем весе Майкла Биспинга.



«Я ещё не пересекался с этим трусом. Меня спросили в «твиттере», что я думаю о поединке Биспинга и Ромеро, после чего он начал нести в мой адрес всякий бред. Затем он порвал флаг моей страны, просто чтобы получить лайки в соцсетях. Этот парень — трус. Он не дрался с лучшими и хочет уйти, пока они до него не добрались. Не знаю, может быть у меня есть шанс вытащить его в клетку, потому что я из более лёгкой весовой категории. Как раз его вариант», — цитирует Масвидаля MMAJunkie.