Диего Давелла проведёт матч-реванш с Бусурманкулом Абдибаитом Уулу в M-1

Бразильский боец ММА Диего Давелла (18-6-1) проведёт матч-реванш с Бусурманкулом Абдибаитом Уулу (8-2-1), представляющим Киргизию. Встреча этих бойцов состоится 24 ноября на турнире M-1 Challenge 86: Битва Нартов.



Первая встреча Давеллы с Уулу состоялась на турнире M-1 Challenge 83 и завершилась ничьей. В первом раунде Бусурманкул был близок к техническому нокауту, но Диего смог выстоять и во втором раунде начал переворачивать ход боя в свою пользу. Однако поединку не суждено было завершиться победой одного из спортсменов. Сильный удар в пах — и Бусурманкул не смог продолжить бой. По правилам проведения поединка судьи вынесли вердикт исходя из положения в судейских записках на момент остановки поединка – ничья.



«Вторая серия противостояния между двумя столь агрессивными и техничными бойцами была неизбежна. Им суждено встретиться вновь, и эта битва обещает быть ещё более напряжённой и яркой, чем первая», — отмечается в пресс-релизе организаторов боя.