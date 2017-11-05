Прямая трансляция турнира UFC Fight Night 217 доступна на «Чемпионате»

5 ноября на «Чемпионате» состоится онлайн-трансляция турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 217, который пройдёт в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.



Главным событием турнира станет чемпионский бой в среднем весе между скандальным Майклом Биспингом и вернувшимся из длительного отпуска Жоржем Сен-Пьером.



Также в Нью-Йорке будут разыграны титулы в легчайшем весе у мужчин (Коди Гарбрандт – Ти Джей Диллашоу) и весе «соломинок» у женщин (Йоанна Енджейчик – Роуз Намаюнас).



Начало прямой трансляции турнира запланировано на 01:30 мск.

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