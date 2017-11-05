До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Прямая трансляция турнира UFC Fight Night 217 доступна на «Чемпионате»

Бокс/ММА

5 ноября на «Чемпионате» состоится онлайн-трансляция турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 217, который пройдёт в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Главным событием турнира станет чемпионский бой в среднем весе между скандальным Майклом Биспингом и вернувшимся из длительного отпуска Жоржем Сен-Пьером.

Также в Нью-Йорке будут разыграны титулы в легчайшем весе у мужчин (Коди Гарбрандт – Ти Джей Диллашоу) и весе «соломинок» у женщин (Йоанна Енджейчик – Роуз Намаюнас).

Начало прямой трансляции турнира запланировано на 01:30 мск.

Если трансляция не отображается, посмотреть её можно в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Жорж Сен-Пьер Майкл Биспинг
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент