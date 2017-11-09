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Эдгар получил травму перед поединком с Холлоуэем на UFC 218

Бокс/ММА

Претендент на титул чемпиона UFC в полулёгком весе Фрэнки Эдгар получил травму в преддверии встречи с Максом Холлоуэем, сообщает издание MMA Fighting. Это бой должен был стать главным событием вечера 2 декабря в Детройта, но теперь проведение поединка в Мичигане находится под вопросом. О деталях повреждения Эдгара в настоящий момент информации нет, но предполагается, что на восстановление ему понадобится примерно 12 недель.

Для Холлоуэя эта защита чемпионского пояса может стать первой по счёту. Предыдущий поединок он провёл в июне этого года в Рио-де-Жанейро на турнире UFC 212, где его оппонентом стал Жозе Алду, которого он победил техническим нокаутом. Эдгар в свою очередь выиграл семь из своих последних восьми боёв.

Поединок Холлоуэй — Эдгар будет главным событием турнира UFC 218
Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
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