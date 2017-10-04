Поединок Холлоуэй — Эдгар будет главным событием турнира UFC 218

Американский промоушн UFC официально подтвердил поединок между чемпионом UFC в полулёгком весе Максом Холлоуэем и претендентом на его титул Фрэнки Эдгаром. Поединок между этими бойцами станет главным событием турнира UFC 218, проведение которого запланировано на 2 декабря в Детройте.



Для Холлоуэя эта защита чемпионского пояса будет уже 12-й по счёту. Предыдущий поединок он провёл в июне этого года в Рио-де-Жанейро на турнире UFC 212, где его оппонентом стал Жозе Алду, которого он победил техническим нокаутом.