Поветкин: правда всегда должна восторжествовать

Российский супертяжеловес Александр Поветкин подчеркнул, что во время вынужденной паузы у него была мысль о том, что кто-то специально изменил результаты его допинг-пробы.



«По жизни верю, что правда всегда должна восторжествовать. Во время паузы в выступлениях не сильно переживал. Семья помогала. Да и нервная система у меня в порядке. Была мысль после ситуации со Стиверном, что кто-то намеренно всё это делает. Не мог поверить, что у меня что-то нашли. Про существование остарина узнал только после. Было написано, что препарат нужен для наращивания мышечной массы. А я на тот момент был меньше, чем обычно. Ещё видел, что следы остарина держатся в организме до года. А у меня несколько проб чистые, а одна положительная.



Про Хаммера скажу, что это крепкий соперник, опасный. Речь идёт о супертяжёлом весе, потому всё может решить один удар», — сказал Поветкин.