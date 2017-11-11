Андерсон Силва отстранён от участия в турнире UFC Fight Night в Шанхае

Бывший чемпион UFC в среднем весе бразилец Андерсон Силва не допущен до боя с Келвином Гастелумом из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба UFC.



В USADA пояснили, что Силва отстранён от официальных спортивных мероприятий на время проведения расследования. Ему грозит вторая в карьере длительная дисквалификация по итогам рассмотрения дела.



В январе 2015 года Андерсон провалил допинг-тест после победы над Ником Диасом. Тогда он уверял, что не принимал стероиды сознательно, но его дисквалифицировали на год.

