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Андерсон Силва отстранён от участия в турнире UFC Fight Night в Шанхае

Бокс/ММА

Бывший чемпион UFC в среднем весе бразилец Андерсон Силва не допущен до боя с Келвином Гастелумом из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба UFC.

В USADA пояснили, что Силва отстранён от официальных спортивных мероприятий на время проведения расследования. Ему грозит вторая в карьере длительная дисквалификация по итогам рассмотрения дела.

В январе 2015 года Андерсон провалил допинг-тест после победы над Ником Диасом. Тогда он уверял, что не принимал стероиды сознательно, но его дисквалифицировали на год.

Источник: Официальный сайт UFC Сообщить об ошибке
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