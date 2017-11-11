Хирн: первая стадия переговоров с представителями Уайлдера прошла успешно

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, подчеркнул, что первая стадия переговоров с представителями Деонтея Уайлдера позади, и её можно оценивать позитивно.



«Мы настроены оптимистично. Встреча с представителями Уайлдера прошла хорошо, теперь нужно двигаться дальше. Нужно найти арену, посчитать все цифры и перейти к переговорам, которые должны подойти к своему завершению уже через пару недель. Обсудили проведение боя летом. Сейчас есть много вариантов, много разных мест проведения. Обсудили даже возможность того, чтобы один поединок прошёл в Англии и один — в Америке. Это большой бой, он должен состоятся в 2018 году. Оба боксёра хотят этого поединка. Надеемся, что следующие несколько недель принесут свои плоды, и мы преподнесём подарок всем любителям бокса на Рождество», — приводит слова Хирна SkySports.