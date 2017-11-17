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Вл. Кличко провёл боксёрскую тренировку впервые за последние полгода

Бокс/ММА

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко сообщил, что провёл первую тренировку после почти полугодичной паузы.

«Доброе утро, ребята. Это моя первая боксёрская тренировка после почти полугодичной паузы. И знаете, что? Похоже, я ничего не растерял», – сказал Кличко на видео, опубликованном в его „инстаграме“.

На днях 41-летний украинец признался, что допускает возможность своего возвращения на ринг в будущем.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Владимира Кличко, который в своём последнем бою 29 апреля 2017-го проиграл Энтони Джошуа.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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