Де ла Хойя: я не буду гоняться за Макгрегором, вызов брошен

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя, недавно заявивший о желании сразиться с чемпионом UFC Конором Макгрегором, дал понять, что не намерен получить бой с ирландцем любой ценой.

«Всё, что мне нужно в бою с Конором, — два раунда. Первый для разогрева, а второй для того, чтобы я его нокаутировал. Я говорю о возможности такого боя очень серьёзно, ведь никто не знал, что я тренируюсь уже несколько месяцев. Я чувствую себя хорошо, и если бой с Конором состоится, то это будет хорошо. Если же нет, то так тому и быть.

Нет никакого контракта или даты. Я просто сказал ему, что бросаю ему вызов. Он ещё ничего не ответил, но я не буду гоняться за ним, потому что мне ничего не нужно", — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.

44-летний Оскар де ла Хойя в последний раз появлялся на ринге в декабре 2008 года, когда досрочно уступил Мэнни Пакьяо. Что касается Макгрегора, то он в августе этого года провёл на профессиональном ринге первый поединок, проиграв техническим нокаутом Флойду Мейвезеру.