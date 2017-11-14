Де ла Хойя: я тренируюсь и я вернусь в ринг ради боя с Макгрегором

Глава промоутерской компании Golden Boy, бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя, заявил, что готовится к возвращению на ринг. По его словам, он готов к такому шагу ради поединка с чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Я конкурентоспособен, у меня всё ещё есть порох. Я тренируюсь. Я быстр и силён как никогда. Я знаю, что могу разделаться с Макгрегором за два раунда. Я вернусь ради этого боя. Мне нужно два раунда. Он жёсткий ирландец, он король.

Давайте говорить прямо, в октагоне он меня уничтожит. Я хочу драться с ним в ринге. Я тренируюсь последние пять месяцев", — приводит слова де ла Хойи Boxingnews24.

44-летний Оскар де ла Хойя в последний раз появлялся в ринге в декабре 2008 года, когда досрочно уступил Мэнни Пакьяо. Что касается Макгрегора, то он в августе этого года провёл на профессиональном ринге первый поединок, проиграв техническим нокаутом Флойду Мейвезеру.