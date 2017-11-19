Ковалёв: рад работе с Турсунпулатовым

Российский боксёр Сергей Ковалёв рассказал о работе со своим новым тренером Аброром Турсунпулатовым.



«Я много работал и до начала сотрудничества с Аброром, но эти тренировки просто нечто — разная нагрузка, промежутки между ними. Если сегодня мы напряжённо работаем, то завтра Аброр снизит нагрузку, работая над моим стилем. Когда я работаю самостоятельно, то выкладываюсь по полной программе. Я не отдыхал, и это было плохо.



Мы работаем над моими сильными сторонами, чтобы выжать максимум из того, что я могу. Работаем над моей физикой, над стилем. Я рад сотрудничеству с Аброром. Мы понимаем друг друга и говорим на одном языке, а это очень важно, поскольку я сразу понимаю, что ему нужно», — приводит слова Ковалёва BoxingScene.