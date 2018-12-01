Уайлдер: знаю, как выглядит страх. Фьюри боится

В ночь на 2 декабря мск в Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера и экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри. В преддверии противостояния бойцы провели церемонию взвешивания. В её ходе американец выглядел предельно спокойным, в то время как Фьюри провоцировал Деонтея и много жестикулировал. По словам Уайлдера, такое поведение Тайсона является признаком страха.
«Страх можно почувствовать, я знаю его запах и знаю, как он выглядит. Я умею распознавать его и делаю это давно. Фьюри напуган. И он должен быть напуган, потому как игры закончились. На кону боя будут наши жизни. Чувствую, что я очень опасен», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.
