Бивол встретится со Смитом, бой пройдёт 9 марта

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол следующий поединок проведёт 9 марта, сообщает BoxingScene. В этот день бой россиянина впервые будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN, с которым команда Бивола заключила соглашение. Соперником Дмитрия будет Джо Смит, чей бой с Артуром Бетербиевым был ранее отменён.

Вероятнее всего, бой Бивол — Смит пройдёт в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Для Бивола это будет четвёртая защита титула, ранее он отстоял пояс в поединках с Айзеком Чилембой, Саливаном Баррерой и Жаном Паскалем.

Что касается Смита, то самую громкую победу он одержал в декабре 2016 года, нокаутировав Бернарда Хопкинса. На его счету значится также победа над экс-претендентом на титул чемпиона мира Анджеем Фонфарой.