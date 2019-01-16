Ломаченко после поединка с чемпионом IBF проведёт бой с Кроллой

Промоутер чемпиона WBA Super и WBO в лёгком весе Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что украинский боксёр проведёт поединок с британцем Энтони Кроллой.

Однако этот бой не будет для Ломаченко следующим. По словам Арума, 12 апреля в Лос-Анджелесе Василий должен встретиться на ринге с чемпионом IBF лёгкой категории. Пояс лёгкого веса IBF сейчас вакантен. 2 февраля его оспорят Ричард Коми и Иса Чаниев.

«2 февраля мы проводим бой за вакантный титул IBF в лёгком весе между Коми и Чаниевым. Они оба подписали контракт на поединок с Ломаченко в апреле. Если всё сложится, это будет его следующий бой.



А летом я бы хотел привезти Ломаченко в Лондон и организовать бой против Кроллы. Я знаю, что Лома хочет подраться в Великобритании», — цитирует Арума talkSPORT.