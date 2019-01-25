Менеджер Гвоздика: Александр переживает за состояние здоровья Стивенсона

Менеджер чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC Александра Гвоздика Эгис Климас рассказал, что его клиент следит за развитием ситуации вокруг экс-чемпиона мира Адониса Стивенсона и переживает за него.

«Александр чувствителен к этой ситуации, как и все мы. Не переживать в такой ситуации — значит не быть человеком. Гвоздик хороший человек, и он беспокоится о состоянии здоровья Адониса. Вести себя иначе невозможно. Как только я вижу промоутера Стивенсона Ивона Мишеля, я спрашиваю, какова ситуация с Адонисом, и мы рады, что всё идёт хорошо.

Что касается чувства вины, то, когда боксёр ставит подпись под контрактом, он понимает, что случиться может всё что угодно. То же самое могло произойти и с Сашей. Наш спорт несёт в себе риск», — приводит слова Климаса Journal de Montreal.

1 декабря Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона. После этого канадец был доставлен в больницу, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Стивенсон некоторое время пребывал в коме, а сейчас приступил к процессу реабилитации.