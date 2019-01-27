Бейдер отправил Емельяненко в нокаут на 35-й секунде первого раунда

Сегодня, 27 января мск, в Инглвуде (штат Калифорния, США) состоялся финальный поединок Гран-при Bellator в тяжёлом весе, в котором встретились Фёдор Емельяненко и Райан Бейдер. Этот бой стал главным событием турнира Bellator 214. Бой завершился уверенной победой Бейдера нокаутом уже на первых секундах первого раунда.

Напомним, на пути к финалу Фёдор Емельяненко одержал досрочные победы над экс-чемпионом UFC Фрэнком Миром и экс-претендентом на титул чемпиона UFC Чейлом Сонненом. Что касается Бейдера, то американец в четвертьфинале Гран-при нокаутировал Кинг Мо Лаваля, а в полуфинале единогласным решением судей победил Мэтта Митриона.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию поединка Фёдор Емельяненко — Райан Бэйдер.