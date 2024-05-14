Российский тренер Сланов назвал сильные стороны Усика

Российский тренер Виталий Сланов высказался о сильных сторонах чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика в преддверии поединка украинца с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.

«Великолепные ноги и чудовищная выносливость, скорость. Высочайший темп в этом весе мало кто выдерживает. Он практически не устаёт. Все 12 раундов в высочайшем темпе. Всё синхронно: руки, ноги. И всегда в отличной форме. Я никогда не видел, чтобы он выходил на поединок в плохой форме», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится в субботу, 18 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).