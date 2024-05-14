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В Британском боксёрском совете отреагировали на смерть боксёра-дебютанта

В Британском боксёрском совете отреагировали на смерть боксёра-дебютанта
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Глава Британского боксёрского совета Роберт Смит прокомментировал инцидент, произошедший в минувшие выходные на турнире в Лондоне.

Напомним, во время своего дебютного поединка скончался 29-летний британец Шериф Лаваль. Спортсмен получил удар в височную область, после чего потерял сознание. Врачи на протяжении 10-15 минут пытались спасти Лаваля, но в итоге этого сделать не удалось. Соперником боксёра был представитель Португалии Малам Варела.

«Это трагический инцидент, и мы все в шоке. Сейчас мы собираем все отчёты официальных лиц, врачей и парамедиков, чтобы выяснить, что именно произошло.

Его боксёрские медосмотры были в полном порядке, и у нас есть заключение его терапевта о том, что он был здоров. Это ужасная, трагическая вещь, которая не должна была произойти», — приводит слова Смита BoxingScene.

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