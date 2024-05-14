Виталий Сланов: нокдаун Фьюри от Нганну почувствовал как личное оскорбление

Российский тренер Виталий Сланов высказался о поединке британского чемпиона в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри и камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну, состоявшемся в октябре.

«В него попадают. И делают это даже низкорослые бойцы. Тот же Каннингем его завалил. Тяжёлый нокдаун был. У Фьюри бывают моменты, когда он по ходу боя не особенно сосредоточен.

Как можно было упасть в нокдаун от Нганну? Это неуважение к боксу. Я это почувствовал как личное оскорбление. А Джошуа поднял бокс на то место, на котором он должен быть. Не может физкультурник прийти и всех побеждать. Ему сразу дали бой с великим чемпионом. Так не должно было быть. А Фьюри недооценил, смазал уровень бокса», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.