«С Усиком он бы опозорился». Сланов высказался о перспективах Нганну в боксе

Российский тренер Виталий Сланов оценил перспективы звёздного камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну в профессиональном боксе.

«С Сашей Нганну бы вообще опозорился. Он бы по нему ни разу не попал. Смешно бы смотрелся. В дивизионе человек 20 его бы уничтожили. Гассиев его бы нокаутировал первым ударов», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Нганну дебютировал на профессиональном ринге в октябре, проиграв раздельным решением по итогам десяти раундов британцу Тайсону Фьюри. В марте камерунец сразился с Энтони Джошуа и уступил ему нокаутом во втором раунде.