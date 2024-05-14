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«Это судьба». Фьюри отреагировал на смерть начинающего боксёра

«Это судьба». Фьюри отреагировал на смерть начинающего боксёра
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Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри дал комментарий по поводу инцидента, который произошёл в минувшие выходные на турнире в Лондоне.

Напомним, во время своего дебютного поединка скончался 29-летний британец Шериф Лаваль. Спортсмен получил удар в височную область, после чего потерял сознание. Врачи на протяжении 10-15 минут пытались спасти Лаваля, но в итоге этого сделать не удалось. Соперником боксёра был представитель Португалии Малам Варела.

«Покойся с миром, бедняга. Мы все знаем, как опасно выходить на ринг. Опасность того, что нам вышибут мозги.

Мы там не для того, чтобы защекотать друг друга до смерти. Мы там для того, чтобы наносить друг другу серьёзные повреждения. За это нам и платят.

Я всю жизнь знал о риске. Вы знаете, что если пришло ваше время умереть, то это судьба», — приводит слова Фьюри Daily Mail.

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