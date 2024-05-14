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Тагир Уланбеков получил нового соперника в UFC

Тагир Уланбеков получил нового соперника в UFC
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Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков получил нового соперника после того, как бразилец Алекс Перейра снялся с боя. Им станет Джошуа Ван из Мьянмы.

Бойцы подерутся на турнире в Лас-Вегасе, который состоится 16 июня.

Напомним, Уланбеков дебютировал в UFC в октябре 2020 года. На турнире в Абу-Даби (ОАЭ) россиянин единогласным решением судей одолел бразильского бойца MMA Бруно Сильву. Всего на счету Тагира 16 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и потерпел два поражения. В своём последнем поединке Уланбеков оказался сильнее Коди Дёрдена. Этот бой состоялся на турнире UFC 296.

Ван провёл в америкаснком промоушене три поединка, в каждом из которых одержал победу.

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