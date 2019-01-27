Шлеменко: на месте Фёдора я бы не заканчивал карьеру

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился впечатлениями от поражения Фёдора Емельяненко в бою с Райаном Бейдером. По его словам, неудача не значит, что Емельяненко необходимо завершать карьеру. Шлеменко убеждён, что Фёдор по-прежнему способен побеждать.

«Нахожусь в шоке от результата и от того, как всё быстро случилось. Это полностью противоречит моим предматчевым предсказаниям: не думал я, что Бейдер способен нокаутировать Фёдора в первом раунде. Как и многие другие, ожидал от него борьбы, а он всех перехитрил: и экспертов, и Фёдора. Потому и заслужил победу.

Думаю, в том моменте Емельяненко ждал от соперника попытки перевода на землю, потому и держал руки так низко. Они у него всегда опущены, но в этот раз он, возможно, хотел отреагировать на проход, а может, встретить Бейдера апперкотом, если тот «пойдёт» в ноги.

Я бы на его месте не стал сейчас заканчивать. Наоборот, снова доказал бы, что ещё на многое способен. Сейчас в адрес Фёдора будет много критики. Он ещё способен побеждать и доказал это, выйдя в финал престижного Гран-при. Думаю, самым очевидным соперником для Фёдора сегодня является Мирко Крокоп. Все это понимают и наверняка хотели бы увидеть этот реванш", — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.