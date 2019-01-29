Гвоздик может провести первую защиту титула с Форнлингом

Сегодня, 29 января, уже сообщалось, что чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик, вероятнее всего, следующий поединок проведёт 30 марта 2019 года. Теперь же стало известно и имя возможного соперника украинца. В качестве одного из потенциальных соперников называют обладателя малозначимого пояса по версии IBO 30-летнего шведа Свена Форнлинга, сообщает Boxingtalk.

Форнлинг провёл на профессиональном ринге 16 поединков, победив в 15 из них. Пояс по версии IBO он завоевал в последнем бою, победив самого известного соперника в своей карьере, экс-претендента на титул чемпиона мира Каро Мурата. Отметим, что в рейтинге по версии WBC Форнлинг расположился на девятом месте.

Встреча со Свеном может стать для Гвоздика первой защитой титула, который он завоевал 1 декабря в бою с Адонисом Стивенсоном.