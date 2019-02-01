Лобов — о ситуации после боя Хабиба и Конора: лучше держать всё в рамках спорта

Боец ММА Артём Лобов прокомментировал ситуацию, возникшую после поединка Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.



«Бой был накаленный, страсти высоки, все были на нервах. Так получилось, бывает. Ничего страшного, мы в таком спорте. Но подобного нужно избегать, так как это мешает развитию спорта. Оставляет плохой оттенок на спортсменах. Люди на западе придерживаются мнения, что бокс и ММА — это жестоко. Мы же пытаемся донести обратное. Так ведь и есть. Большинство людей в нашем спорте — хорошие. Но случаются такие инциденты. Это ни в коем случае не показывает, что представляет из себя наш спорт. Просто так получилось.



Я там находился. Но не было вариантов попасть к клетке. Я сидел далеко. Да и не знаю, что бы было дальше. А если бы вся наша команда попала туда? А потом вся команда Хабиба? А потом весь стадион? Зачем это нужно, если у нас есть возможность драться друг с другом один на один, получать за это деньги, а не залетать толпой куда-то? Думаю, намного лучше держать все в рамках спорта и не давать выплеснуться наружу, иначе начинается хаос», — приводит слова Лобова Sport24.