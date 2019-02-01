Аскрен: заберусь на спину Нурмагомедова и буду скандировать: «США!»

Американский полусредневес UFC Бен Аскрен рассчитывает подраться c российским чемпионом UFC лёгкого веса Хабибом Нурмагомедовым в новой весовой категории.

«Если откроется дивизион на 165-фунтов, то знайте, Америка против России — это всегда отличная сюжетная линия. Так было всегда. Ещё со времён Холодной войны. Подумайте об этом. Подумайте, как это продастся. Если к тому моменту у меня будет рекорд 20-0, а у Хабиба 27-0, чей-то ноль должен закрыться. Я заберусь к нему на спину и буду скандировать: «США!» — сказал Аскрен на пресс-конференции к турниру UFC 235.

Аскрену ответил президент UFC Дэна Уайт.

«Дивизиона на 165 фунтов не будет», — цитирует Уайта Lowkick MMA.

Добавим, что Аскрен уже дрался с одним россиянином — Андреем Корешковым — в Bellator. Тогда Бен, сидя на его спине, активно подбадривал публику жестами рук. Тогда Аскрен одержал победу техническим нокаутом.