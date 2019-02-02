Лоулер: рад вернуться в октагон, чтобы побить Бена Аскрена

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Робби Лоулер поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Беном Аскреном.



«Отдых был слишком долгим. Я вернулся после сложной операции на колене, и для меня этот бой является идеальным для возвращения. Сейчас я просто сосредоточен на себе. Позади долгий и тяжёлый путь. Рад вернуться в октагон, чтобы побить Бена Аскрена.



Аскрен дрался по всему миру и боролся по всему миру. Он любит соревнования, находит способ побеждать, так что мне нужно просто преследовать его. С моей борьбой всё в порядке. Тренеры-борцы отлично подготовили меня. Мои удары становятся лучше, теперь мне нужно просто выйти в октагон и как следует приложиться ему по лицу», — приводит слова Робби Лоулера MMAFighting.