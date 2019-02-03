Макгрегор: хотел бы выступить на турнире в Бразилии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался, что очень хотел бы выступить на турнире в Бразилии.



«Какая удивительная атмосфера была сегодня на турнире UFC в Бразилии. Я хотел бы выступить перед бразильскими фанатами на каком-то этапе своей карьеры.



Я был близок к проведению боя в Рио-де-Жанейро в прошлом году. Фактически у меня был контракт. Возможно, всё получится в следующий раз. Биться до смерти! Я всё ещё здесь!» — написал Конор Макгрегор в своём «твиттере».



Напомним, в последний раз Конор Макгрегор выходил в октагон 6 октября 2018 года на турнире UFC 229. Он проиграл удушающим приёмом россиянину Хабибу Нурмагомедову. После боя завязалась потасовка, из-за которой Макгрегор получил отстранение от боёв сроком в шесть месяцев.