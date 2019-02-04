Валуев: я против боёв Ковалёва с Биволом и Бетербиевым

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев оценил будущее Сергея Ковалёва.

Вчера Сергей единогласным решением судей победил в реванше Элейдера Альвареса и вернул себе чемпионский пояс WBO в полутяжёлом весе. По словам Валуева, вероятнее всего Ковалёв в следующем поединке встретится либо с чемпионом WBA Дмитрием Биволом, либо с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым. Тем не менее, Николай не желает, чтобы эти бои состоялись, так как все трое вышеупомянутые — соотечественники.

«Сложно сказать, кто станет следующим соперником Сергея Ковалёва. Наиболее вероятными считаются Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев, но я всегда был против таких боёв. Пускай ребята собирают пояса, бои между россиянами для меня нежелательны», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Армандом.