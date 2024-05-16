На подозреваемого в нападении на Юсупова заведено уголовное дело

На стрелявшего в бойца ММА Залимхана Юсупова заведено уголовное дело о хулиганстве, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Напомним, ранее сообщалось, что компания молодых людей подошла к нетрезвому бойцу на улице. Они предъявили претензии Залимхану за употребление наркотиков, заявив, что тот позорит спорт и их республику. Завязался словесный конфликт, который перерос в драку с огнестрелом.

В бойца выстрелили три раза — в ногу, руку и бедро. Залимхана госпитализировали, боец перенёс операцию и сейчас находится под наблюдением врачей. Полиция ищет нападавших.

29 мая у Юсупова должен был состояться бой с Али Хейбати.

Залимхану Юсупову 28 лет. Его профессиональный рекорд в смешанных единоборствах составляет 19 побед и 16 поражений.