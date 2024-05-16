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Пресс-конференция перед боем Усик – Фьюри состоится в 21:00

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет бой звёздных непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. Пресс-конференция, посвящённая этому событию, состоится сегодня, 16 мая. Она начнётся в 21:00 по московскому времени.

«Чемпионат» расскажет о всех самых интересных событиях пресс-конференции в своей онлайн-трансляции.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фьюри попросил Усика не бить его, после чего начал петь: