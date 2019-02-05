Бетербиев: хороший момент для боя с Ковалёвым

Чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев выразил готовность провести объединительный поединок с чемпионом мира по версии WBO Сергеем Ковалёвым.

«Теперь у него есть пояс. Я также владею титулом. Это хорошее время для нашего боя. Это будет большой бой. Ковалёв, давай сделаем это, у нас будет хороший поединок», — приводит слова Бетербиева TVA Sports.

Артур Бетербиев и Сергей Ковалёв дважды встречались на любительском ринге. В обоих случаях успех сопутствовал Бетербиеву.

Напомним, что в минувшие выходные Сергей Ковалёв сумел вернуть звание чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе. Россиянин взял реванш у колумбийца Элейдера Альвареса, победив того единогласным решением судей.