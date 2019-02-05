Лобов: я один из самых успешных бойцов в мире

Бывший боец UFC Артём Лобов не считает, что успех того или иного бойца определяется количеством побед или титулов. По мнению ирландца российского происхождения, успех заключается в популярности и в том, насколько ты вызываешь интерес у публики.

«Что вы называете успехом в спорте? Каково определение этого термина? Статистика 10-0, но при этом никто не смотрит ваши бои, — это успех? Поверьте мне, что ваш банковский счёт скажет другое.

Теперь, когда я в спорте уже много лет, я знаю, что успех заключается в том, сколько людей смотрят твои бои. Если их никто не смотрит, то не так и важно, какие у тебя достижения. Если же они следят за тобой и за тем, что ты делаешь, значит, ты добился успеха. Исходя из этого могу сказать, что я один из самых успешных бойцов мира», — приводит слова Лобова BJPenn.