Нуньес хочет завоевать третий пояс, которым владеет Шевченко

Чемпионка UFC в женских легчайшем и полулёгком дивизионах Аманда Нуньес призналась, что рассматривает возможность завоевать третий титул — титул наилегчайшего веса.

Поясом наилегчайшей категории сейчас владеет Валентина Шевченко, которую Аманда побеждала дважды судейскими решениями.

«Каждый раз, когда я просыпаюсь, вижу свои пояса и думаю, что могу завоевать больше. Я знаю, что у меня есть потенциал, поэтому у меня есть такое желание. Но мне нужно какое-то время. Мне нужен год, чтобы подготовиться. Я не боюсь, но мне нужно время. Если я пойду по этому пути, завоюю этот пояс, но я должна быть готова», — цитирует Нуньес BJPenn.

Последний бой Аманды прошёл в декабре прошлого года. На UFC 232 она нокаутировала Крис «Сайборг» Жустино и стала чемпионкой в двух весовых категориях.