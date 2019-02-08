Кролла — о Ломаченко: непобедимых нет

Официальный претендент на титул по версии WBA в лёгком весе Энтони Кролла поделился мнением о потенциальном сопернике, чемпионе мира по версиям WBA и WBO Василии Ломаченко, а также рассказал о перспективах организации встречи с украинцем.

«Если говорить об организации этой встречи, то многое будет зависеть от новостей из лагеря Ричарда Комми. Объединительный бой между ним и Ломаченко был согласован, но Комми получил травму во время боя, так что я могу встретиться с Василием даже раньше, чем он. Пока я жду новостей.

Что касается моих шансов в противостоянии с Ломаченко, то нет сомнений, что он особенный боец. Но непобедимых нет, это доказал и сам Ломаченко, когда он проиграл на заре карьеры в профессионалах. Не поймите меня неправильно, но думаю, что Салидо знал, что делал. Он весь бой бил ниже пояса, а перед поединком провалил взвешивание. Не знаю, хотел ли он вообще сделать нужный вес.

Как бы то ни было, непобедимых нет. Конечно, с того момента Ломаченко очень прибавил. И понятно, что оспаривать титул во втором бою в профессионалах было очень сложно. Но и сейчас мы видим некоторые его слабости и постараемся ими воспользоваться», — приводит слова Кроллы BoxingScene.