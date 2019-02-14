Лобов — о переходе в кулачные бои: борцы залёживали меня, больше такого не будет

Русско-ирландский боец Артём Лобов объяснил причину перехода в организацию по кулачным боям Bare Knuckle FC.

«Они были на моём радаре уже довольно давно. Я люблю их бои. Это настолько реально, насколько это возможно. Многие люди думают, что там месиво, но если вы присмотритесь немного получше, то это очень техничный вид спорта. Когда руки не защищены, любой удар, сделанный неправильно, может закончить для тебя поединок. Если вы сломали руку, тогда ты больше не сможешь бить кулаком. Это бокс с голыми кулаками, никаких ног или чего-то ещё.



Если вы посмотрите на мои бои, я дрался с лучшими парнями в мире. Я дрался в главном бою турнира UFC. В соглавном. Единственная причина, по которой я когда-либо проигрывал, заключалась в том, что борцы залёживали меня и смотрели на часы, ожидая, когда закончится время боя. Больше такого не будет, никто не переведёт меня в партер. Я собираюсь испепелить этих ублюдков», — цитирует Лобова The MacLife.