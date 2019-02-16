Джонс — Веласкесу: я питаюсь неуверенностью в себе

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс ответил бывшему чемпиону организации в тяжёлом весе Кейну Веласкесу на заявление о том, что ему по силам победить Джонса. По словам Джонса, для победы над ним нужно быть максимально уверенным в себе.



«Твоя уверенность в себе должна быть на максимуме, чтобы ты мог победить меня. Нельзя говорить, что ты думаешь, что сможешь. Я питаюсь неуверенностью в себе и чувствую это на большом расстоянии. Но сейчас нам стоит сосредоточиться на предстоящих поединках. Мои тяжеловесные деньки неизбежны», — написал Джон Джонс в своём «инстаграме».



Напомним, что Кейн Веласкес вернётся в октагон 17 февраля на турнире UFC on ESPN. Джон Джонс свой следующий поединок проведёт 2 марта, его соперником станет Энтони Смит.