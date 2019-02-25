Муртазалиев: я не принимал допинг

Российский средневес UFC Халид Муртазалиев (14-2) прокомментировал решение USADA дисквалифицировать его на два года за употребление стероидов.



«Я ничего сам не принимал. Может быть, это могло попасть с пищей или ещё как-то. Но я честно сказал, что допинг не принимал», — сказал Муртазалиев ТАСС.

Пробы, взятые у Муртазалиева 3 октября и 6 декабря 2018 года, дали положительный результат. Американское антидопинговое агентства (USADA) постановило дисквалифицировать бойца на два года. Срок дисквалификации будет отсчитываться с 3 октября 2018 года. Отмечается, что россиянин выразил согласие с решением USADA.

В сентябре прошлого года Муртазалиев в дебюте в UFC нокаутировал Си Би Доллэуэя (17-9) во втором раунде.