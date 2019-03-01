Хирн считает, что нужно организовать бой Джошуа — Уайлдер

Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA Super, WBO, IBF и IBO супертяжёлого веса Энтони Джошуа, считает, что нужно организовать бой его клиента с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером, так как в ближайшем будущем Деонтей не проведёт реванш с Тайсоном Фьюри.

«Давайте посмотрим на Эла Хэймона, который известен своими решениями. Будь я на его месте и зная отношения между ним и Бобом Арумом, которые далеки от идеала, я бы немедленно пошёл и ухватился за возможность боя за абсолютное чемпионство с Энтони Джошуа. Вот как бы я поступил. Но, как я и говорил, у нас нет ни обмена письмами, ни какой-то иной связи.

Если бы я был Элом Хэймоном и у меня был бы Уайлдер, я бы сказал: «Хорошо, теперь организация боя с Фьюри выглядит проблематичнее. Думаю, мы подерёмся в июне или июле, а потом давайте организуем и проведём поединок с Джошуа», — цитирует Хирна FightNews со ссылкой на YouTube-канал Thaboxingvoice.