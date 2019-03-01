Хирн: переговоры о бое Усик — Поветкин почти у цели, фанаты могут потирать руки

По словам Эдди Хирна, сопромоутера абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Александра Усика, они находятся на последней стадии переговоров по бою его клиента с супертяжеловесом Александром Поветкиным.

«Мы ведём переговоры и уже почти у цели. Я думаю, что этот бой состоится, хотя признаюсь, что я удивлён. Не думал, что Усик при переходе в супертяжи захочет поединок такого уровня. Поветкин показал в бою с Энтони Джошуа, что он невероятно опасен. Они оба хотят этого боя, поэтому фанаты могут потирать руки», — приводит слова Хирна RingPolska.

Отмечается, что поединок между Усиком и Поветкиным пройдёт 18 мая в рамках вечера бокса в Чикаго (США) и будет транслироваться на стриминговой платформе DAZN.